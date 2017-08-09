ГИБДД: лишенный прав байкер попал в ДТП на проспекте Победы

В ГИБДД сообщили о ДТП с байкером в Казани, которое случилось накануне днем, 9 августа, выяснилось, что 38-летний водитель мотоцикла ранее был лишен прав. Об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

По данным ведомства, байкер напротив дома №1 по ул. 2-я Азинская на высокой скорости врезался в попутный Ford Focus.

- В результате происшествия мотоциклист с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Установлено, что ранее он был лишен права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение. Кроме того, его мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, - отметили в инспекции.

Всего за 7 месяцев этого года в Татарстане произошло 255 ДТП с участием мотоциклов, в которых 5 человек погибли, 89 – получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий увеличилось на 14%, а количество погибших и раненых в них людей сократилось на 7 и 26 человек соответственно.