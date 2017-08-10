«У нее права-то есть?». Как журналист покоряла трассу KazanRing на новом «Камазе»

Корреспондент ProKazan.ru провела тест-драйв грузового автомобиля

Вчера на автодроме KazanRing состоялась презентация новых моделей автомобилей Камаз-5490 NEO. Участники мероприятия могли проехать за рулем новых грузовых автомобилей. Тест-драйв одного из грузовиков провела и журналист ProKazan.ru Ольга Плешкова.

Когда на мероприятии я попросилась сесть за руль “Камаза”, меня с легкостью зарегистрировали как участника тест-драйва. Правда, потом оказалось, что готовы прокатить только в качестве пассажира. Кататься просто так не хотелось.

“Задавишь кого-нибудь, мы узнаем первыми”

Надо сказать, что девушка я миниатюрная и вешу 47 килограмм. И поэтому когда просилась у мужчин сесть за руль грузового автомобиля, они сначала поднимали бровь, а затем начинали пикантно улыбаться. Коллеги черно шутили на тему, что если я кого и задавлю, то репортаж будет прямо из центра событий. Центральней не бывает.

Не без помощи руководства, но мне разрешили сесть за руль новенького “Камаз” с автоматической коробкой передач. Сказали, что посадят меня “вон в тот беленький” тягач. Но добавили, что есть еще “зелененький” и “оранжевенький”.

Когда за меня “попросили”, первой реакцией инструктора было:

- У нее права-то хоть есть?

И услышав, что я вожу автомобиль, спросил:

- Ну и что, что водит?

“Туда бери, ТУДА!”

Я готовилась к худшему. В моей голове руль “Камаза” должен был соответствовать размерам всего автомобиля, а значит быть неповоротливым. Огромный грузовик должен быть реветь, как паровоз, и вообще я сомневалась, достану ли до педалей.

Сев в кабину, я впервые занервничала. Если до этого тест-драйв проходил в достаточно ленивом режиме, люди просто ждали своей очереди, то сейчас собрался ажиотаж: девушка! за рулем! тягача! Мне казалось, что мужчины делают ставки, заберусь ли я в коротком платье в кабину?

Инструктор Валентин сам установил скорость и снял машину с ручника. Мало ли что. Кажется, он нервничал больше меня. На первом же повороте он выдал:

- Туда бери, ТУДА!

“Туда” - это левее. Траектория тягача отличается от легкового автомобиля и для того, чтобы прицеп вписался в поворот, ему нужно больше места. Дальше были “туда” правее и так далее...

Валентин немного расслабился, когда мы проехали серпантин. Показалось, что он даже успокоился, потому что сказал мне: “Дальше можно топить”. Просто впереди была прямая, и мне доверили разогнаться до 80 км/ч. По привычке я то и дело тянулась сменить скорость, но Валентин напоминал: все автоматизировано.

Итог

Представители “Камаза” на финише волновались не меньше. Как только мы закончили, меня завалили вопросами.

- Ну как вам?

- Вам понравилось?

- Как впечатления?

- Вы счастливы?

Скажу так: управлять огромным “Камазом” оказалось не так сложно, как казалось. Руль оказался послушным, в кабине - тихо, а благодаря высоте обзор на дорогу куда лучше. Само собой, повороты водителю стоит отработать до ювелирной точности. Правда, во время эксперимента победить стереотип, что удел женщины - это миниатюрная “Дэу” или в лучшем случае “Мини Купер” вряд ли удалось.