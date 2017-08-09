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Смерть судьи на «Казань Арене»: по поручению министра прошла проверка действия врачей

Смерть судьи на "Казань Арене": по поручению министра прошла проверка действия врачей
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Фото: скриншот

Действия врачей на стадионе "Казань Арена", которые пытались помочь 60-летнему судье Верховного суда РТ Вячеславу Грицкову, были признаны соответствующими регламентам, такие выводы были сделаны по итогам проведенной проверки, начатой по поручению министра здравоохранения РТ Аделя Вафина. об этом сообщает "Татар информ".

- Медицинская помощь была начата мобильной врачебной бригадой, размещенной на стадионе «Казань-Арена», через минуту после поступления вызова. В оказании первой медицинской помощи принимал участие также врач-кардиолог из числа зрителей. Мобильной бригадой пациент был эвакуирован в машину скорой медицинской помощи, где проводились реанимационные мероприятия непосредственно медицинскими работниками бригады скорой медицинской помощи до 21.00. Они были завершены из-за их неэффективности, – рассказал замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

Судья скончался.

Никаких нарушений в действиях врачей обнаружены не были.

Денис Зарипов, 10.08.2017, 17:28
Тэги: ФК Рубин
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Комментарии

Ирина10 августа 2017, 17:40
Светлая, добрая и вечная память!
1
1
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Горожанин10 августа 2017, 17:54
Интересно если бы обычный работяга кони кинул, назначили бы проверку?
0
2
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