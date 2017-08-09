В Казани два дома признали непригодными для проживания

В Казани после проведения экспертиз и решения суда два дома были признаны непригодными для проживания. Соответствующая информация содержится в сборнике Исполкома города.

Так, были признаны аварийными дома по улице Большая Осенняя № 29 (Советский район) и по улице Проезжая № 3 (Кировский район).

Напомним, ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что был 151 аварийный дом, 72 смогли расселить. Осталось расселить 79 аварийных домов. Госжилфонд уже передал исполкому 217 квартир в домах по улице Мазита Гафури для переселения граждан.