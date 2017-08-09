Наталия Фишман: есть вещи, которые нельзя обсуждать с жителями

Помощник президента РТ Наталия Фишман накануне в Москве приняла участие в ток-шоу "Облик российских городов", в перерыве между обсуждениями она сообщила, что существуют вещи, которые необходимо обсуждать с жителями при благоустройстве общественных пространств, а есть вещи, которые обсуждать нельзя. Об этом сообщает "Бизнес Online".

- Есть вещи, которые, безусловно, нельзя решить без жителей - это вопрос функционального насыщения. А есть вещи, которые нельзя обсуждать. Это вопрос, например, конкретных дизайн-решений, потому что ты создаешь ситуацию, при которой личные вкусы каждого будут сталкиваться, и компромисс будет невозможен, - заявил Фишман.

Также в ходе обсуждения помощник президента РТ рассказал, что с точки зрения базовых вещей Казань лучше Москвы.

- С точки зрения базовых, бытовых потребностей Казань в сто раз лучше Москвы, потому, что пробок нет, вся социальная и спортивная инфраструктура существует. Все базовые вещи в доступе. Безусловно, в Казани намного удобнее, комфортнее и легче, чем в Москве, потому, что мы не гигаполис, — расписывала она.