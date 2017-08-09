Казанцы назвали своих детей Весна, Сылу и Доминика

За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 482 малышей: 256 мальчиков и 226 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Весна, Трофим, Аврора, Мелания, Инсаф, Лукас, Амаль, Сылу, Доминика, Наринэ.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Самат, Камиля, Демьян, Рафаэль, Тимур, Адель, Диана, Артем, Мария, Амир.

Минимальный вес ребенка при рождении составил 1250 граммов, а максимальный – 4660 граммов. Возраст самой юной мамы – 19 лет, самой зрелой – 45 лет, самого юного отца – 21 год, самого зрелого – 48 лет.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 404 пары. Самому молодому жениху 18 лет, самой молодой невесте — 19 лет. Возраст самых взрослых жениха и невесты – 67 лет.