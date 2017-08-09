Минниханов из-за погоды поручил выплатить по 100 тысяч рублей лучшим комбайнерам

Для выявления лучших был начат ежедневный мониторинг

Президент Татарстана Рустам Минниханов с учетом сложных погодных условий нынешнего года принял решение о выделении 200 премий по 100 тысяч рублей комбайнерам, ставшими лучшими по результатам уборочной кампании. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

Уборка урожая зерновых культур. Архивное фото

Напомним, в этом году обилие дождей в июне — начале июля на фоне невысоких температур могло ограничить рост и развитие сельскохозяйственных культур.

- Учитывая погодные условия нынешнего года, президентом Татарстана было принято решение о выделении 200 премий в размере 100 тысяч рублей каждая. Для выявления лучших минсельхозпрод республики ведет ежедневный мониторинг, - говорится в сообщении.

В Татарстане в текущем году планируется собрать 4 миллиона тонн, собрать 2,5 миллиона тонн сахарной свеклы, 1,5 миллиона тонн картофеля, 270 тысяч тонн маслосемян и 3 миллиона тонн кормов.