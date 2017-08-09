В Татарстане благотворительный фонд предложил наркоманам скидку на похороны

В Татарстане благотворительный фонд Тимура Исламова предлагает 10% скидку на похороны для людей, которые умирают от наркомании или ВИЧ-инфекции. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что уже начата работа с ритуальными агентствами.

- В связи с отсутствием государственных программ помощи и профилактики для наркопотребителей, мы ожидаем значительный рост инфицирования ВИЧ в Татарстане, а также увеличение показателей смертности среди наших клиентов. Без программ профилактики мы не сможем продолжать оказывать им помощь на должном уровне, поэтому нашим фондом был разработан проект обращения к ритуальным агентствам с просьбой предоставления скидки на ритуальные услуги всем тем, кто скончается от последствий ВИЧ-инфекции и наркомании, - говорится в сообщении.

Кстати, благотворительный фонд был создан в 2006 году в Набережных Челнах. Организация работает с людьми, которые употребляют наркотики, освободились из мест лишения свободы, работниками секс-индустрии, а также ВИЧ-инфецированными.