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МВД по РТ: более 70 тыс заявлений от жителей Татарстана поступило через портал госуслуг

МВД по РТ: более 70 тыс заявлений от жителей Татарстана поступило через портал госуслуг
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Фото: "Татар-информ"

За семь месяцев текущего года от жителей Татарстана поступило более 70 тысяч заявлений в МВД по РТ, из которых 50% были направлены через единый портал государственных услуг. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил заместитель начальника информационного центра МВД по РТ, полковник внутренней службы Дмитрий Гадельшин.

Так, по его словам, в основном граждане обращаются за справками о наличии или отсутствии судимости.

- Более 95% граждан обращаются за справками об отсутствии судимости. Чтобы ее получить можно подойти в подразделение МВД, либо заказать через портал госуслуг, - отметил Гадельшин.

Отмечается, что подразделения Управления МВД по Казани на сегодняшний день оказывают более 15 видов государственных услуг.

Как отметил начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД по РТ Андрей Шулепов, за текущий год было оказано 445 тысяч госуслуг и по линии миграции.

- Также при обращении в ведомство посредством портала госуслуг можно получить скидку  30% от общей суммы государственной пошлины, - добавил спикер. 

Кроме того, 30% скидку можно получить на услуги, связанные с регистрацией автомототранспортных средств и прицепов к ним, проведением экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. 

Люция Кашапова, 10.08.2017, 12:58
Тэги: Это интересно
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Комментарии

Горожанин10 августа 2017, 13:16
445 ооо мигрантов умножаем на среднюю сумму взятки = итого миллионы в личный карман одног важного Щеловека.
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