В июле в России снизилась стоимость минимального набора продуктов

Средняя по России стоимость минимального набора продуктов в июле снизилась на 4%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В июле цена минимального набора продуктов составила 4066,8 рубля. При этом по сравнению с началом года отмечен 10-­процентный рост. В набор входят 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, яйца, молоко, хлеб и овощи.

Согласно данным Росстата, в июле снижение цен отмечалось на треть наблюдаемых видов продовольственных товаров. Существенное влияние на динамику показателей оказало удешевление плодоовощной продукции: цены на капусту белокочанную снизились на 34,5%, на картофель — на 21,2%, свеклу, помидоры, огурцы, бананы и лимоны — на 8,3—15,2%. Одновременно с этим стоимость апельсинов и яблок увеличилась на 8,0 и 6,4% соответственно.