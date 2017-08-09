Опрос: половина молодых российских семей хотят только одного ребенка

48% молодых российских пар хотят только одного ребенка, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование НИУ Высшей школы экономики и РГСУ.

О двух детях мечтают 39%, а растить трех и более малышей готовы только 13% респондентов. В воспитании детей 67% молодых родителей ставят на первое место необходимость дать ребенку образование как старт к будущей самостоятельной жизни. 44% респондентов обращают внимание на нравственные аспекты становления ребенка, 36% полагают, что в современном мире самое важное – это прокормить малыша. О том, что нужно воспитывать трудолюбие, сказали 19% опрошенных, а о необходимости прививать национальную гордость – 5%.

53% молодых супругов считают, что лучше всего дошкольников воспитывать в муниципальных детсадах, а 17% респондентов предпочитают частный детский сад. Няню выбирает лишь 2%, а на помощь бабушек и дедушек рассчитывают 9%. Только каждый пятый (19%) полагает, что заниматься с ребенком лучше всего самим в собственной семье.

По мнению экспертов, легче воспитывать нескольких детей. Когда семья останавливается на одном ребенке, то из-за избытка родительской любви он вырастает избалованным, так как не привык общаться с равными.