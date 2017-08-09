В Казани работников завода наказали за футболки со Звездными войнами и рок-н-ролом

В Казани наказали двух сотрудников местного завода компрессорного машиностроения, которые пришли на работу в футболках с рисунками "Звездных войн" и "Рок-н-рол пати", копия официального распоряжения об объявлении «строгого выговора за ненадлежащий внешний вид на рабочем месте» появилась на днях в соцсетях.

- Если один любит «Звездные войны», а другой - рок-н-ролл, то пусть смотрят кино и танцуют сколько хотят, пусть носят вещи соответствующего стиля. У нас на заводе не тоталитарный режим, никто строем не ходит. Главное, чтобы поверх своих футболок они надевали спецодежду, как того требует техника безопасности. У наших инженеров есть специальные куртки и брюки серого цвета, белые каски, у рабочих - зеленая спецодежда и специальная закрытая обувь, - цитирует "Вечерняя Казань" слова председателя профкома Казанькомпрессормаша Вадима Борисова.

Сами пострадавшие сотрудники от общения на эжту тему отказались.