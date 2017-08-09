В Татарстане мужчина провалился в колодец напротив магазина

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Нижнекамском районе в поселке Красный Ключ напротив магазина «Доступный» в колодец провалился 50-летний мужчина, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ, инцидент случился накануне в 16 часов.

На место прибыли спасатели, пострадавшенр подняли с трехметровой глубины при помощи веревки.

- После осмотра потерпевшего бригадой скорой помощи был поставлен диагноз - перелом левого голеностопа. Пострадавший пояснил, что провалился в колодец по неосторожности, - отметили в МЧС.