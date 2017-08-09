В Казани нашли незаконную свалку токсичных отходов с нефтепродуктами на улице Архангельской. Об этом сообщает прокуратура РТ.

После прокурорской проверки было установлено, что неизвестные сбросили загрязненные нефтепродуктами отходы в объеме 252 куб. м на земельном участке площадью 120 кв. м.

- Проведенные анализы показали, что данные отходы являются токсичными и по результатам биотестирования относятся к 1 классу опасности для окружающей природной среды, - сообщили в ведомстве.

Размер ущерба оценивается в 19 млн рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение или заражение окружающей среды».