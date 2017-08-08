В Челнах прокуратура закрыла опасный ночной клуб

В Набережных Челнах суд по жалобе прокуратуры закрыл ночной клуб Underground на улице Раскольникова, об этм сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- В ходе проверки выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, а именно: эвакуационные выходы из клуба выполнены шириной менее 1,2 м.; не обеспечено наличие второго эвакуационного выхода, - говорится в сообщениию

Данные нарушения могут угрожать жизни посетителей заведения при пожаре, суд принял решение закрыть клуб до устранения нарушений.