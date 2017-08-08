В Казанском Кремле разрешили жениться

Церемонию бракосочетания теперь можно провести и в музее-заповеднике «Казанский Кремль». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Отмечается, что молодожены могут расписаться в выставочном зале «Манеж», а также на открытых площадках древней крепости.

К примеру, уже завтра, 10 августа, на площадке за Благовещенским собором Казанского Кремля официально зарегистрируют свой брак молодожены из Казани.