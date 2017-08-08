Исламистским вербовщикам из Казани подтвердили приговор в Москве

Верховный суд России признал законным приговор четырем участникам международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), осужденным на сроки заключения от 16 до 18 лет за вербовку в свои ряды жителей Татарстана. Об этом сообщила представитель пресс-службы суда Валерия Захарова, передает ТАСС.

- Военная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ, рассмотрев приговор Приволжского окружного военного суда в отношении Шакирова, Юнусова, Ибатуллина и Салимзянова, определила оставить решение суда первой инстанции без изменений и отклонить апелляционную жалобу защиты, - сказала она.

Осужденные присоединились к "Хизб ут-Тахрир" в 2012 году. Шакиров, Ибатуллин, Юнусов и Салимзянов распространяли идеологию запрещенной организации, в том числе планы по созданию Всемирного Халифата, среди прихожан казанских мечетей.

Как было установлено следствием и судом, собрания ячейки "Хизб ут-Тахрир" проходили с 2014 по 2015 годы, с пришедшими на встречу проводилась идеологическая работа, от участников также требовали платить взносы на поддержание деятельности организации. Преступная деятельность была пресечена органами Федеральной службы безопасности в мае 2015 года. На суде никто из осужденных свою вину не признал.