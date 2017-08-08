Пропавшая в Уфе 14-летняя девочка сбежала в Казань с парнем

Пропавшая в Уфе 14-летняя Алина Е. сбежала в Казань с молодым человеком, передает ufa1.ru.

Сообщается, что девочка сбежала из дома после ссоры с родителями, похитив у них крупную сумму денег.

- Родители были против этих отношений, поскольку парню 20 лет. Они решили уехать в Казань, денег взяли много, - рассказал знакомый девушки.

Обеспокоенные родители написали заявление в полицию. К поиску школьницы также подключились волонтеры.

Приметы пропавшей: рост 156 см, среднего телосложения, длинные темно–коричневые волосы, глаза светло–карие, широко окрашенные брови. На вид 16-18 лет.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 279-39-02 или 02.