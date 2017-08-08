АСВ выставило на торги квартиры и машины татарстанского банка «Камский горизонт»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим банка «Камский горизонт», выставило на торги имущество кредитной организации. Об этом сообщается на официальном сайте АСВ.

Так, на аукцион выставлены два нежилых помещения площадью 603,9 кв. м и 620,2 кв. м, а также 250 позиций имущества на сумму 60,8 млн рублей.

Кроме того, продается квартира в Набережных Челнах площадью 44,2 кв. м и стоимостью 1,7 млн рублей, а также гараж за 390 тыс рублей. Также выставлены на торги четыре автомобиля — синий Nissan Almera 2013 года выпуска (508 тыс рублей), серебристо-жёлтый Volkswagen Polo 2012 года (598 тыс рублей), белый Jaguar XJ 2014 года (3,8 млн рублей) и черный Mercedes-Benz E 200 2015 года (2,2 млн рублей).

Отдельно будут продавать банковское оборудование, мебель, оргтехнику на общую сумму 1,3 млн рублей.

Торги продут 25 сентября текущего года.

Напомним, 3 ноября Центральный банк России отозвал лицензию у набережночелнинского банка «Камский горизонт». Убыток «Камского горизонта» вырос на 152 миллионов рублей, а капитал банка сократился до 227 миллионов рублей.