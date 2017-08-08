В Татарстане школьники в среднем получают около 9000 тысяч рублей

В Татарстане несовершеннолетние работники получают в среднем 8 800 рублей в месяц, об этом сообщила накануне в ходе брифинга глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова.

Максимальная зарплата для школьников по предложениям работодателей составляет 15 560 рублей. Школьники могут работать на благоустройстве территории или же с 3D-графикой, создавая проекты благоустройства, где зарплата выше.

Всего в республике запланировано трудоустройство более 20 500 несовершеннолетних, пока что выполнен 61% от плана. В этом году на организацию временного трудоустройства детей в свободное от учебы время предусмотрено 26,2 млн рублей.

Рабочий день для сотрудников до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю. Кроме того, продолжительность рабочего дня для работников в возрасте 14-15 лет не может превышать 4 часа, 15-16 лет — 5 часов, 16-18 лет — 7 часов.