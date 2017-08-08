СМИ: в России запретят употребление кальянов и вейпов в ресторанах и барах

На эти цели из федерального бюджета будет выделено 3,5 млрд рублей

В России запретят употребление кальянов и вейпов в ресторанах и барах. Об этом пишут «Известия».

Такие меры предусмотрены в рамках проекта «Формирование у россиян здорового образа жизни». На эти цели из федерального бюджета будет выделено 3,5 млрд рублей.

- На предприятиях общественного питания полностью запретят кальяны и вейпы. Общая идея законопроекта, который разрабатывается состоит в том, что использование вейпов должно регулироваться так же, как обычных сигарет. Сейчас очень многие подростки употребляют и кальяны, и вейпы. И это не регулируется законом. Мы собираемся разрешить их продажу только лицам старше 18 лет, - сообщили в Минздраве РФ.

Напомним, ранее депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев также предложил запретить курить кальяны. Депутат уверен, что курение кальяна усугубляет статистику смертности от онкологических заболеваний.