В Казани откроется магазин японской компании Uniqlo

Открытие магазина запланировано на ноябрь в торговом центре «Мега»

В Казани откроется магазин японского бренда одежды Uniqlo. Об этом сообщает пресс-служба компании.

- Открытие первого магазина Uniqlo в столице Татарстана является стратегически важным событием. Казань считается одним из главных историко-культурных центров страны, и мы гордимся тем, что наше стремительное развитие в российских регионах продолжается в этом городе, - отметила гендиректор Uniqlo Россия Ота Томоюки.

Отмечается, что открытие магазина запланировано на ноябрь в торговом центре «Мега», площадью около 1100 кв.метров.

Кстати, Uniqlo является крупнейшей в Японии компанией, которая насчитывает более 1800 магазинов в 18 странах мира.