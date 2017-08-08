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В Казани откроется магазин японской компании Uniqlo

В Казани откроется магазин японской компании Uniqlo
16+
Фото: Wikimedia Commons
Открытие магазина запланировано на ноябрь в торговом центре «Мега»

В Казани откроется магазин японского бренда одежды Uniqlo. Об этом сообщает пресс-служба компании.

- Открытие первого магазина Uniqlo в столице Татарстана является стратегически важным событием. Казань считается одним из главных историко-культурных центров страны, и мы гордимся тем, что наше стремительное развитие в российских регионах продолжается в этом городе, - отметила гендиректор Uniqlo Россия Ота Томоюки.

Отмечается, что открытие магазина запланировано на ноябрь в торговом центре «Мега», площадью около 1100 кв.метров.

Кстати, Uniqlo является крупнейшей в Японии компанией, которая насчитывает более 1800 магазинов в 18 странах мира.

Люция Кашапова, 09.08.2017, 09:40
Тэги: Это интересно
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Комментарии

Горожанин09 августа 2017, 09:45
из японского только бренд. вещи совсем "на любителя"
3
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Горожанин09 августа 2017, 09:48
А как насчет санкций,не действуют?
1
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Горожанин09 августа 2017, 09:50
В Японии эти вещи по их меркам копейки стоят, у нас же будут наверное стоить, как в бутике.
2
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Горожанин09 августа 2017, 09:51
Будем посмотреть.....
0
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Горожанин09 августа 2017, 10:01
А росийские весчи где?
1
1
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Горожанин09 августа 2017, 10:01
Такой же полиэстровый шлак, как Зара, Н&М, Бершка... Дофига их.
1
1
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Горожанин09 августа 2017, 10:02
был в Пекине в этом магазине. Вещи действительно "на любителя", мне не понравилось.
После эпатажного видео, где молодая пара занималась любовью в переодевалке магазина, этот лейбл начал набирать популярность в Китае.
0
2
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Горожанин09 августа 2017, 10:04
В ответ на комментарий пользователя
был в Пекине в этом магазине. Вещи действительно "на любителя", мне не понравилось.
После эпатажного видео, где молодая пара занималась любовью в переодевалке магазина, этот лейбл начал набирать популярность в Китае.
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Может это услуга для покупателей?..
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