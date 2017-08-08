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Выставка Чебурашек в Казани: как символу СССР дали имя и какие игрушки были популярны

Выставка Чебурашек в Казани: как символу СССР дали имя и какие игрушки были популярны
16+
ProKazan.ru побывал на выставке и узнал историю появления популярного мультипликационного персонажа

В Казани в Музее счасливого детства открылась выставка одного из символов советской эпохи - Чебурашки. Пожалуй, начать стоит с истории создания персонажа. Принято считать, что прототипом персонажа стала его детская бракованная игрушка - полузаяц и полумедвежонок. Большими ушами и глазами его наделил художник.

"Пушистость" и имя персонажа появились благодаря подруги писателя Эдуарда Успенского. Однажды она решила примерить мамину шубу, а когда спотыкалась в ней, ходя по квартире, говорила: "Я опять чебуракнулась". 

Изначально создатели мультфильма не рассматривали Чебурашку как главного персонажа. Первый мультфильм назывался "Крокодил Гена", но уже после выхода стало понятно, что людям больше всего приглянулся именно Чебурашка.

Чебурашка стал настоящим символом эпохи. Игрушки с изображением персонажа по популярности конкурировали только с космонавтами. 

В магазинах продавались резиновые, пластиковые, керамические, кованные Чебурашки и Крокодилы Гены.

Были популярны и хенд-мейд игрушки. Такие, как правило, отправлялись в качестве подарков, как лучшие, потому что сделаны своими руками.

"Тройной" одеколон получил второе рождение под наклейкой "Чебурашки". Правда, под таким названием его уже предпочитала преимущественно женская половина. Одеколон использовался не только в качестве парфюма, но и как антисептическое средство. 

Сказки о Чебурашке и Крокодиле Гене на виниловой пластинке стали лучшим подарком для детей. Кстати, сейчас они стоят около 2 тысяч рублей за экземпляр.

Издательства выпускали наборы открыток "Чебурашка поздравляет" тиражом до 300 тысяч экземпляров. Чебурашка поздравлял с Международным женским днем, с днем рождения, со спортивными успехами, с летними каникулами, праздником букваря и просто с праздником.

Ну и, конечно, ни один советский символ не обходился без значка.

Гена с Чебурашкой, выписанные гжелью, предпочитали туристы в качестве сувенира. И модно, и народно.

Традиционно день рождения Чебурашки отмечается во вторую субботу августа. Так что если решите заглянуть на выставку в эти выходные, то Чебурашка будет уже именнинником.

Ольга Плешкова, 09.08.2017, 16:18
Тэги: Это интересно
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Комментарии

Горожанин09 августа 2017, 16:38
Чебурашка выпил и повесился. Крокодил в бутылке утонул. Шепокляк от жира дома бесится. А туристы песенку поют..... (Песни нашего двора в далёком прошлом)
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ага09 августа 2017, 16:40
А где же наш "Чебурген"? Может и вовсе не вернется с отпуска? Договор-то не подписывают федералы.
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Ботаник09 августа 2017, 16:42
У нас в детстве не бвло Чебурлашек.Были зомби,вампиры,упыри и всякая нечисть.
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Горожанин09 августа 2017, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
У нас в детстве не бвло Чебурлашек.Были зомби,вампиры,упыри и всякая нечисть.
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Потому, что ты поколение пепси. Вы не узнали и никто не узнает что такое счастливое и беззаботное детство.
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Горожанин09 августа 2017, 17:14
В ответ на комментарий пользователя
У нас в детстве не бвло Чебурлашек.Были зомби,вампиры,упыри и всякая нечисть.
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И вы, жертвы ЕГЭ. Если судить, по написанному вами словам в комменте - ''бвло '' и ''Чебурлашек ''.:-D:-D:-D:-D
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Анвар09 августа 2017, 17:25
В ответ на комментарий пользователя
И вы, жертвы ЕГЭ. Если судить, по написанному вами словам в комменте - ''бвло '' и ''Чебурлашек ''.:-D:-D:-D:-D
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Вот только поколение "пепси" в этом не виновато. А виноваты старшие поколения, так что издеватся и кивать им на это стыдно. Стыдно должно быть старшим.
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Горожанин09 августа 2017, 17:26
В ответ на комментарий пользователя
И вы, жертвы ЕГЭ. Если судить, по написанному вами словам в комменте - ''бвло '' и ''Чебурлашек ''.:-D:-D:-D:-D
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А чё,чебурлаш это по татарски була.Шулай вот. А крокодил -матнакаш.
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Горожанин09 августа 2017, 17:26
В ответ на комментарий пользователя
И вы, жертвы ЕГЭ. Если судить, по написанному вами словам в комменте - ''бвло '' и ''Чебурлашек ''.:-D:-D:-D:-D
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Чебурлаш и Матнакаш :-D
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