Выставка Чебурашек в Казани: как символу СССР дали имя и какие игрушки были популярны

ProKazan.ru побывал на выставке и узнал историю появления популярного мультипликационного персонажа

В Казани в Музее счасливого детства открылась выставка одного из символов советской эпохи - Чебурашки. Пожалуй, начать стоит с истории создания персонажа. Принято считать, что прототипом персонажа стала его детская бракованная игрушка - полузаяц и полумедвежонок. Большими ушами и глазами его наделил художник.

"Пушистость" и имя персонажа появились благодаря подруги писателя Эдуарда Успенского. Однажды она решила примерить мамину шубу, а когда спотыкалась в ней, ходя по квартире, говорила: "Я опять чебуракнулась".

Изначально создатели мультфильма не рассматривали Чебурашку как главного персонажа. Первый мультфильм назывался "Крокодил Гена", но уже после выхода стало понятно, что людям больше всего приглянулся именно Чебурашка.

Чебурашка стал настоящим символом эпохи. Игрушки с изображением персонажа по популярности конкурировали только с космонавтами.

В магазинах продавались резиновые, пластиковые, керамические, кованные Чебурашки и Крокодилы Гены.

Были популярны и хенд-мейд игрушки. Такие, как правило, отправлялись в качестве подарков, как лучшие, потому что сделаны своими руками.

"Тройной" одеколон получил второе рождение под наклейкой "Чебурашки". Правда, под таким названием его уже предпочитала преимущественно женская половина. Одеколон использовался не только в качестве парфюма, но и как антисептическое средство.

Сказки о Чебурашке и Крокодиле Гене на виниловой пластинке стали лучшим подарком для детей. Кстати, сейчас они стоят около 2 тысяч рублей за экземпляр.

Издательства выпускали наборы открыток "Чебурашка поздравляет" тиражом до 300 тысяч экземпляров. Чебурашка поздравлял с Международным женским днем, с днем рождения, со спортивными успехами, с летними каникулами, праздником букваря и просто с праздником.

Ну и, конечно, ни один советский символ не обходился без значка.

Гена с Чебурашкой, выписанные гжелью, предпочитали туристы в качестве сувенира. И модно, и народно.

Традиционно день рождения Чебурашки отмечается во вторую субботу августа. Так что если решите заглянуть на выставку в эти выходные, то Чебурашка будет уже именнинником.