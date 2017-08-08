В Казани Роспотребнадзор РТ из-за нарушений закрыл кафе «Гранат»

Сотрудники республиканского Роспотребнадзора закрыли кафе «Гранат», которое находится на улице Спартаковской, 26. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Причиной для приостановления деятельности кафе стало нарушение санитарного законодательства РФ: нарушение поточности технологических процессов, правил товарного соседства при хранении пищевых продуктов, несоблюдение условий мытья столовой и кухонной посуды, некачественное проведение уборки помещений и обработки оборудования, персонал работает с просроченным медицинским осмотром, - отметили в ведомстве.

Отмечается, что результаты проверки были направлены в Вахитовский районный суд Казани, который приостановил деятельность кафе на 60 суток.