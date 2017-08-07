ЦБ начал принимать требования кредиторов к казанскому банку «Спурт»‍

Временная администрация по управлению банком «Спурт» сообщила о приеме требований кредиторов, объявление появилось сегодня на сайте ЦБ РФ.

- Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (публичное акционерное общество) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), — сказано в сообщении.

Отмечается, что свои требования кредиторы могут направлять по адресу: ул. Спартаковская, д. 2.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что Спурт банк приостановил все операции по счетам клиентов.

Спурт банк потерял около 6 млрд рублей из-за информационной атаки. Банк столкнулся с проблемой оттока привлеченных ресурсов. Данное обстоятельство было вызвано чередой распространяемых в соцсетях и СМИ слухов о будущих проблемах у всех местных банков на волне отзывов лицензий у ПАО "Татфондбанк", ПАО "Интехбанк", "АНКОР Банк" (АО), АО "Булгар банк", КБ "Камский Горизонт". К примеру, с корреспондентских счетов, в кассах и банкоматах сняли 1,3 млрд рублей, а облигации и еврооблигации были проданы на сумму более 3 млрд рублей.

13 марта стало известно, что Спурт банк ограничил выдачу наличных физическим лицам до 50 тыс рублей. После этого в самом банке заявили, что на банк идет информационная атака.

Глава банка Спурт Евгения Даутова заявила об оттоке в течение недели нескольких миллиардов рублей из-за паники среди клиентов на фоне ошибочных слухов об отзыве лицензии у банка. По ее словам, пик оттока наличных пришелся на 8-9 марта.

Спурт банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО "Татгазинвест" - региональный оператор "Газпрома" по реализации газа.