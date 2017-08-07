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СМИ: в Марий Эл жители выступили против цыган, которые хотят переехать к ним из Татарстана

СМИ: в Марий Эл жители выступили против цыган, которые хотят переехать к ним из Татарстана
16+
Фото: ProKazan

В Марий Эл жители села около Волжска выступили против переезда к ним цыганского табора, который выселили из поселка Айша Зеленодольского района Татарстана. Сельчане уверены, что переселенцы хотят купить сразу несколько участков и обосноваться у них надолго, пишет "Волжская правда".

Местные жители собрали около 90 подписей под обращением к главе администрации и волжскому межрайонному прокурору с просьбой не допустить продажу участков цыганским семьям. Также сельчане уже провели сход, на котором пришли к выводу, что не хотят такого соседства.

16 марта Зеленодольский городской суд удовлетворил исковое заявление исполкома Айшинского сельского поселения о сносе пяти домов в цыганском таборе. По мнению местных властей и суда, эти дома не зарегистрированы и являются незаконными постройками.

Кроме того, суд установил, что дома централизованно не подключены к коммуникациям, а также нарушены правила пожарной безопасности, поскольку расстояние между постройками составляет менее 15 метров.

На днях цыгане начали самовольно сносить собственные дома. Судебные приставы поручили ликвидировать постройки до 3 августа.

Н. Вильданов, 08.08.2017, 17:46
Тэги: Политика
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Комментарии

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Горожанин08 августа 2017, 18:09
Марийцам не нравятся новые жители. Я бы тоже не хотел подобного соседства.
2
17
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Горожанин08 августа 2017, 18:10
В ответ на комментарий пользователя
Что теперь, в гетто их загнать?
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В резервации, как индейцев, или репатриировать в Румынию или Молдову
2
10
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Горожанин08 августа 2017, 18:12
В ответ на комментарий пользователя
Циганофобия! Они, что не граждане России? Не имеют законное право жить там где хотят, тем более если это не нарушает действующее законодательство. Если есть противоправные действия с их стороны, о чем давно не было слышно, то пусть этим занимается полиция. Последователи Адольфа.
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Во многих случаях как раз нарушают наши кочевые друзья законодательство. Дома не узаконивают, воруют, занимаются мошенничеством, наркотиками торгуют. Из Свердловской области их десятилетиями вытравливают. Жили б как люди и претензий бы не было! Хочешь к себе домой их пусти. Защитник обделенных.
Лучший комментарий
2
24
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Горожанин08 августа 2017, 18:13
В ответ на комментарий пользователя
Что теперь, в гетто их загнать?
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Не надо жить воровством и наркоторговлей.
2
16
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Горожанин08 августа 2017, 18:15
Из Отар их в свое время погнали в течение суток и слава богу. В городе на долгие годы пропали с улиц и базаров, дэващка касметика, жыващка. дай погадаю. Ходят толпами сороки. Лишь бы обуть кого.
2
17
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Горожанин08 августа 2017, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
Ты хоть одного циганина вспомнишь за последние полгода в криминальной хронике, в оличии от русских и татар?
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Вспомню. Мошенницы старушек обирали , ходили по домам. Поймали случайно.
2
13
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Горожанин08 августа 2017, 18:23
В ответ на комментарий пользователя
Ты хоть одного циганина вспомнишь за последние полгода в криминальной хронике, в оличии от русских и татар?
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Набери в поиске : В Казани задержали цыган - удивишься сколько в хронике про них
2
10
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Горожанин08 августа 2017, 18:32
Среди комментаторов завелся Будулай минусатор!:-D
1
3
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Горожанин08 августа 2017, 18:35
В ответ на комментарий пользователя
Циганофобия! Они, что не граждане России? Не имеют законное право жить там где хотят, тем более если это не нарушает действующее законодательство. Если есть противоправные действия с их стороны, о чем давно не было слышно, то пусть этим занимается полиция. Последователи Адольфа.
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В биореактор тебя, чухан
1
2
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American08 августа 2017, 18:42
За наркотики стрелять на месте их надо, остальных в колонию лес валить, кто не наркотой торгует, тот вор.
1
0
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Горожанин08 августа 2017, 18:50
Адик же не зря их истреплял
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