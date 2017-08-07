СМИ: в Марий Эл жители выступили против цыган, которые хотят переехать к ним из Татарстана

В Марий Эл жители села около Волжска выступили против переезда к ним цыганского табора, который выселили из поселка Айша Зеленодольского района Татарстана. Сельчане уверены, что переселенцы хотят купить сразу несколько участков и обосноваться у них надолго, пишет "Волжская правда".

Местные жители собрали около 90 подписей под обращением к главе администрации и волжскому межрайонному прокурору с просьбой не допустить продажу участков цыганским семьям. Также сельчане уже провели сход, на котором пришли к выводу, что не хотят такого соседства.

16 марта Зеленодольский городской суд удовлетворил исковое заявление исполкома Айшинского сельского поселения о сносе пяти домов в цыганском таборе. По мнению местных властей и суда, эти дома не зарегистрированы и являются незаконными постройками.

Кроме того, суд установил, что дома централизованно не подключены к коммуникациям, а также нарушены правила пожарной безопасности, поскольку расстояние между постройками составляет менее 15 метров.

На днях цыгане начали самовольно сносить собственные дома. Судебные приставы поручили ликвидировать постройки до 3 августа.