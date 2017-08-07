СМИ: Авиакомпании перестали получать метеосводки от Росгидромета

Российские и зарубежные авиаперевозчики с 4 июля перестали получать метеоданные по российским аэропортам от структуры Росгидромета «Авиаметтелеком», сообщает газета «Известия». Данные в глобальные информационные системы перестали поступать из-за изменения порядка оплаты за предоставление метеосводок, теперь «Авиаметтелеком» не получает плату за предоставленную информацию.

Авиакомпании столкнулись с необходимостью самостоятельной обработки метеоданных, некоторые обратились в международные структуры гражданской авиации. Вице-премьер России Аркадий Дворкович 19 июля поручил срочно обеспечить восстановление передачи метеоданных. По словам представителей отрасли, ситуация может разрешиться только после того, как объявленные «Авиаметтелекомом» тарифы будут утверждены ФАС.

Глава Росгидромета Александр Фролов заявил, что сложившаяся ситуация создала реальную угрозу остановки работы метеорологических органов в 250 аэропортах. По словам представителей отрасли, ситуация может разрешиться только после того, как объявленные «Авиаметтелекомом» тарифы будут утверждены ФАС.