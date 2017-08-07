В Казани для двух кладбищ хотят построить парковки и подземные дороги

В Казани для двух общественных кладбищ в Пестречинском муниципальном районе хотят построить парковки и подземные дороги за 2,9 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Сообщается, что заказчиком выступило ГКУ «Главинвестстрой РТ», а средства будут выделены из бюджета республики.

Так, согласно техническому заданию, строительство подземной дороги начнется от дороги оптово-распределительного центра ООО «Агромир Казань» и закончится на границе перед парковкой возле погребального комплекса.

Отмечается, что парковка будет рассчитана на 417 машино-мест.