На казанском озере Большое Лебяжье специальным экраном покрыли свыше двух третей дна

По словам Метшина, "зеркало воды" можно будет увидеть на озере в ноябре

Покрытие дна озера Большое Лебяжье гидроизоляционным экраном выполнено на сегодняшний день на 70%, на озере Светлое аналогичные работы выполнены на 20%. Параллельно идет засыпка гидроизоляционного экрана 50-сантиметровым слоем песка, на который затем будет уложен сохраненный иловый слой. Об этом стало известно сегодня в ходе визита мэра города Ильсура Метшина на рабочие площадки.

Каждый день на озерах работает 18 единиц техники – экскаваторов, бульдозеров, катков, КамАЗов, после окончания гидроизоляции дна в озера пустят воду - предварительно, в сентябре.

- При таких темпах, которыми работают строители, в ноябре мы увидим здесь зеркало воды, - заявил Метшин.

В дальнейшем также планируется обустройство дорожек, организация подъездных путей и лыжных трасс около озер.

Напомним, работы на этих озерах начались в июне.