«Нэфис» заморозил проект завода моющих средств из-за банкротства Татфондбанка

Группа «Нэфис» заморозила ввод в эксплуатацию завода по производству синтетических моющих средств в Татарстане из-за банкротства Татфондбанка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что завод должен был быть запущен в первом квартале текущего года. Однако из-за краха Татфондбанка, который выступал основным инвестором в проекте стоимостью 4,88 млрд рублей, не был полностью профинансирован.

- Сейчас завод готов на 70%. Чтобы завершить строительство необходимо 503 млн рублей, - говорится в сообщении.

Планируется, что завод по производству синтетических моющих средств сможет выпускать 220 тыс тонн порошка в год по технологии Shugi компании Hosokawa Micron, одного из ведущих мировых производителей оборудования для производства и обработки порошковых материалов. Предполагается, что на предприятии будут работать 201 человек. Завод будет работать по заказу «Нэфис», так и для других игроков рынка.