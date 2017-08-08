«Мы не воспитываем мажоров». Как в Казани мальчишкам прививают качества мужчины

Мужчины берут на воспитание не родных детей, чтобы вырастить их "мужиками"

В Казани действует организация “Союз отцов”. По сути это сообщество мужчин, которые берут к себе на воспитание не только родных детей, но и тех, кто в силу обстоятельств получить мужское воспитание не может. Взрослые мужчины берут под опеку мальчика и показывают на собственном примере, что значит быть мужчиной.

В Казани общих “пап” можно пересчитать по пальцам. Один из них - руководитель байкерского клуба Валентин Янков.

- Определенной стратегии воспитания у нас нет, - признается Валентин. - Просто мы считаем, что лучшее воспитание - это собственный пример. Мальчишки должны расти нормальными мужиками, и поэтому мы просто показываем, как это - быть мужчиной. Мы не воспитываем мажоров.

У байкеров сформирована секция для мальчишек как из неполных семей, так и из благополучных. Просто не у всех родителей есть возможность дать именно мужское воспитание.

- Из ближайших домов много водят, слышат звуки моторов, видят детей, становится интересно, а что у вас здесь? Мальчишки в грязных спецовках ремонтируют двигатели, пытаются ездить и так набирается группа. Есть костяк - это 3-5 человек, остальные постоянно не ходят.

Валентин рассказывает, что если сначала мальчишки не могут отличить отвертку от плоскогубцев, то уже через полгода с ними разговаривают на полупрофессиональном языке. Им начинают доверять ответственность, а это первое, что отличает мальчика от мужчины.

- Мальчик учится принимать свои решения, понимает, что не надо хныкать, что пора становиться мужчиной. Он отрывается от гаджетов, начинает пользоваться инструментами. У нас есть и физическая нагрузка: мы заставляем подтягиваться на турнике, причем сохраняя элемент соревнования. Мальчикам всегда полезно соревноваться.

Особенное внимание байкеры уделяют неблагополучным подросткам, воспитанникам из Раифского спецучилища. Мужчины ведут там уроки, проводят показательные выступления, разговаривают о “мужских развлечениях”.

Такие “папы” принимают под опеку мальчиков. Главной идеей проекта является мысль, что чужих детей не бывает, а есть окружение твоего ребенка. И если у твоего сына есть друзья, растущие без отца, стоит взять эту роль на себя.

- Часто бывает так, что весь процесс становления ребёнка протекает в абсолютно женском коллективе, - прокомментировал руководитель татарстанского отделения «Союз отцов» Юрий Соленов. - В поликлинику с ним ходят мамы, в школах учителя - женщины. Мужчины оставили за собой приоритет материального обеспечения семьи, но этого недостаточно.

При этом, быть настоящим папой в жизни необязательно. С детьми чисто мужской компанией отправляются на рыбалку, учат рубить дрова, убирать зимой снег, учат играть в шахматы и еще тысячам вещей, которые может дать только мужчина. А полученный опыт общения с детьми они будут применять в дальнейшей жизни.

Психолог Анастасия Волкова подтвердила: такие кружки действительно могут научить детей быть мужчинами.

- В воспитательную задачу мужчины входит обучение социально-практическим навыкам, и если мальчик воспитывается без отца, такую функцию может выполнить любой другой мужчина, с которым у ребенка сложились хорошие взаимоотношения, это может быть дедушка, друг семьи, учитель, тренер. Но когда мальчик воспитывается только матерью, репертуар мужских моделей поведения может оказаться в дефиците. Подобные встречи могут дать ценный опыт общения, помочь ребятам получить знания и освоить практические навыки.