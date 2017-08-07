Татарстан потратит 570 тысяч рублей на поиск «деструктивной молодежи»

Общественная палата Татарстана потратит 570 тысяч рублей на поиск в образовательных учреждениях Татарстана "деструктивной молодежи", этим займется Университетом управления "ТИСБИ". Соответсвующий тендер был опубликован на портале госзакупок, передает "Коммерсант".

Цель исследования – "выявление учащихся с пониженным иммунитетом к деструктивному воздействию", говорится в документации, деньги будут выделены из бюджета Татарстана.

Университет "ТИСБИ" должен до конца нынешнего года провести анкетирование учащихся в возрасте от 12 до 23 лет при помощи специально разработанного программного комплекса. Учащиеся будут оцениваться по следующим параметрам: агрессивность, ригидность, конформность, самооценка.