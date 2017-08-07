В Татарстане скончался известный архитектор Нияз Халитов‍

В Татарстане скончался доктор архитектуры, заслуженный деятель науки РТ 66-летний Нияз Халитов, об этом сообщил его сын Райхан, передает радио "Азатлык".

- Отец болел, боролся с раком. Диагноз был поставлен поздно. О том, что он болен, узнали лишь месяц назад. Доктора сказали, что не могут помочь, — рассказал сын умершего архитектора.

Нияз Халитов анимал должность главного научного сотрудника в Институте истории Академии наук РТ, он занимался теорией национального в архитектуре, историей исламской, тюркской и татарской архитектуры.