Никогда такого не было: в Татарстане сообщили о рекордно низком уровне безработицы

Уровень безработицы в Татарстане назвали рекордно низким. об этом сегодня в ходе брифинга в Кабинете Министров РТ сообщила глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова.

- Такого в Татарстане никогда не было.Сейчас на учете в центрах занятости состоят 12900 человек, на них приходится 37889 вакансий. Максимум вакансий у нас был в 2014 году, тогда мы фиксировали 35211 рабочих мест. Сейчас уровень безработицы по республике составляет 3,7 процента, — сообщила министр.

Средний показатель в России составляет 5,2 процента.

- Мы сегодня формируем большой объем программ обучения для безработных. Мы формируем бюджет 2018 года, в котором заложена большая доля на программы для переобучения под конкретного работодателя, - заявила Эльмира Зарипова.

По словам Зариповой, сегодня раз в три года человек меняет профессию.