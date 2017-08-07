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Никогда такого не было: в Татарстане сообщили о рекордно низком уровне безработицы

Никогда такого не было: в Татарстане сообщили о рекордно низком уровне безработицы
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Фото: pxhere.com

Уровень безработицы в Татарстане назвали рекордно низким. об этом сегодня в ходе брифинга в Кабинете Министров РТ сообщила глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова.

- Такого в Татарстане никогда не было.Сейчас на учете в центрах занятости состоят 12900 человек, на них приходится 37889 вакансий. Максимум вакансий у нас был в 2014 году, тогда мы фиксировали 35211 рабочих мест. Сейчас уровень безработицы по республике составляет 3,7 процента, — сообщила министр.

Средний показатель в России составляет 5,2 процента.

- Мы сегодня формируем большой объем программ обучения для безработных. Мы формируем бюджет 2018 года, в котором заложена большая доля на программы для переобучения под конкретного работодателя, - заявила Эльмира Зарипова.

По словам Зариповой, сегодня раз в три года человек меняет профессию. 

Н. Вильданов, 08.08.2017, 13:59
Тэги: Профессия
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Комментарии

Горожанин08 августа 2017, 14:09
Какие там вакансии до прожиточного уровня не доходят зарплаты и еще 13 процентов смешно так чтоб только выжить.
0
5
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Антоха08 августа 2017, 14:10
когда сообщат о рекордно высоком уровне зарплат?
0
2
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Горожанин08 августа 2017, 14:14
Отберите у нее вейп!
0
2
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Горожанин08 августа 2017, 14:19
А если безработный человек не состоит, на учёте в этих дурацких центрах занятости, я так понимаю для мэрии и всех чиновников, он считается работающим?))................офигенно выводят статистику, да этож мaть его гениально)).................да и про смену работы раз в 3 года у населения, тож выдумка..............
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Димон08 августа 2017, 14:20
Дак только один из десяти безработных обращаются в центр занятости. Если не еще меньше. Зачем они вообще нужны.
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Димон08 августа 2017, 14:21
А при чем здесь фото бабушки нищенки?
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