В Казани на голову девочки упало дерево: возбуждено уголовное дело

В Казани на территории парка «Сосновая роща» на 14-летнюю девочку упало дерево. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

Инцидент произошел 5 июля текущего года по проспекту Ямашева.

- Девочка через рощу провожала младшего брата на футбольную секцию. В какой-то момент она увидела, что на них падает дерево, пыталась отскочить, но не успела. В результате она получила удар кроной по голове, - рассказали в ведомстве.

Так, согласно результатам лесопаталогического исследования дерево являлось аварийным.

- Случившееся стало возможным ввиду того, что неустановленное должностное лицо Комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани, ненадлежащим образом провело исследование зеленых насаждений, и таким образом не приняло мер по устранению угрозы, - отметили в Следственном комитете.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность», расследование продолжается.