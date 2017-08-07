Татарстан стал одним из лидеров в загрязнении Волги

Татарстан, а также Башкортостан и Нижегородская область стали лидерами в загрязнении Волги, такие данные предоставили в Росприроднадзоре по Приволжскому федеральному округу, передает ТАСС.

Среди основных ингредиентов неочищенных стоков в ведомстве фиксируют нефтепродукты, фенолы, а также соединения железа. Серьезной проблемой является неудовлетворительное состояние очистных сооружений округа.

Дополнительный ущерб состоянию Волги и ее притоков наносят так называемые объекты накопленного вреда: территории и акватории, где размещаются опасные для жизни и экологии отходы. По данным проверки Минприроды РФ совместно с Росприроднадзором, только на территории регионов Приволжского федерального округа размещается 82 таких объекта.

Напомним, ранее стали известны самая грязная и самая чистая реки Татарстана, самой грязной была признана река Бугульминский Зай ниже города Бугульмы, а самой чистой река Степной Зай выше Лениногорска. При этом в целом уровень загрязнения поверхностных вод рек в Татарстане также остается высоким. Основные загрязняющие вещества – это трудно окисляемые органические соединения меди и марганца.