В мэрии попросили казанцев рассказать о недостатках в движении «красных автобусов»

Жителей Казани попросили рассказать о недостатках современной транспортной системы города, для этого необходимо принять участие в опросе, который проводится в рамках разработки новой маршрутной сети пассажирского транспорта города до 2023 года. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

- Ответить на вопросы о работе городского общественного транспорта и оставить свои пожелания по оптимизации маршрутной сети казанцы могут на сайте Комитета по траспорту, - говорится в сообщении.

Также с предложениями можно обратиться по телефону горячей линии (843) 275-30-50.

Напомним, создание новой транспортной схемы города связано с ростом города, количеством автомобилистов. Разработкой маршрутной сети будет заниматься московский научно-исследовательский институт автомобильного транспорта.