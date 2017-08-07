У экс-солистки «ВИА Гры» на концерте в Казани разошлось платье

У экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой на концерте в Казани разошлось единственное сценическое платье. Фото и видео стали публиковать зрители в соцсетях.

Однако певица не растерялась и тут же подвязала талию галстуком. А позже продолжила выступление в черной майке, которую она попросила у музыканта.

- Спасибо, любимые мои! Казань. Не смотря ни на что люблю, - написала после концерта Седакова в своем Instagram.