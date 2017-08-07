В Казани отправили под домашний арест проректора КНИТУ-КХТИ Кочнева

Верховный суд РТ отпустил подозреваемого в мошенничестве проректора по учебно-методической работе КНИТУ-КХТИ Александра Кочнева под домашний арест, об этом стало известно сегодня в ходе заседания суда.

По словам адвоката Кочнева, его подзащитный болен раком, в случае нахождения в СИЗО болезнь может перейти в четвертую стадию и закончиться смертью. Также он не сможет пройти в СИЗО ежегодное обследование, которое назначено на сентябрь 2017 года.

В итоге суд принял решение отпустить Кочнева под домашний арест.

Напомним, 26 июля Вахитовский суд Казани отправил Кочнева в СИЗО на два месяца, до 17 сентября. Также суд под домашний арест отправил директора Центра по разработке эластомеров КНИТУ-КХТИ Игоря Дубовика. Он, как и Кочнев подозреваются в мошенничестве.

Дубовик похитил свыше 1 млн рублей, которые вузу были выделены "Газпромом" в виде пожертвования на проведение научных конференций и оснащение лабораторий научным оборудованием.