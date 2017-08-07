В Татарстане хотят запретить игрушки-монстры, негативные сувениры и детские аксессуары

По словам чиновников, необходимо "формировать у молодежи позитивную картину об окружающем мире"

Кабинет министров РТ утвердил план мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей в медиапространстве на 2017-2019 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Отмечается, что власти намерены ввести ответственность за пропаганду самоубийства либо распространение информации о способах самоубийства, усовершенствовать действующий порядок «блокирования негативного контента», а также дополнить перечень видов информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Кроме того, предполагается запретить сувенирную продукцию и детские аксессуары с негативной знаково-познавательной атрибутикой, а также игрушки-монстры.

- Планируется работать не только с несовершеннолетними, но и с молодежью до 23 лет. Необходимо повысить духовно-нравственную культуру, формировать у молодежи позитивную картину об окружающем мире, а также навыки самостоятельного и ответственного потребления информационной продукции, - считают чиновники, передает "Коммерсантъ".