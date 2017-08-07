В соцсетях появились несколько фото лунного затмения в Татарстане

Наблюдать это природное явление можно было на всей территории России, кроме Камчатки и Чукотки

В Татарстане накануне вечером можно было наблюидать частичное лунное затмение, в соцсетях появились фото, сделанные жителями республики.

Напомним, наблюдать это природное явление можно было на всей территории России, кроме Камчатки и Чукотки. Максимальная фаза над Казанью прошла в 20:45, в это время луна вошла в земную тень на четверть.