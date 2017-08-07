СМИ: в России стали находить почти втрое больше нелегальных лекарств

В России в 2016 году количество уничтоженных фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарственных средств увеличилось в 2,7 раза по сравнению с 2015 годом, рассказали «Известиям» в Росздравнадзоре.

Всего было уничтоженное 7,2 млн упаковок лекарственных средств, а в 2015 году — лишь 2,7 млн. Согласно действующему законодательству, уничтожению подлежат недоброкачественные препараты, фальсификат и контрафакт.

По данным ведомства, в прошлом году количество проверок по сравнению с предыдущими годами увеличилось: было проведено 5,9 тыс. проверок — почти на 20% больше, чем годом ранее (в 2015-м служба провела почти 5 тыс. контрольных выездов).