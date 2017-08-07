Суд освободил главу Верхнеуслонских коммунальных сетей, осужденного за хищение 5 млн руб

Верховный суд Татарстана отпустил на свободу экс-главу Верхнеуслонских коммунальных сетей, экс-депутата районного совета 52-летнего Михаила Харитонова, который был осужден на 4 года колонии за аферы с поставкой тепловой энергии госучреждениям. В результате было похищено 5 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что Верховный суд переквалифицировал действия Харитонова с мошенничества на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

- Ему снизили наказание до штрафа в 500 тыс рублей, от которого сразу освободили за истечением срока давности, - говорится в сообщении.

Напомним, в 2014 году он провернул махинации с поставкой тепловой энергии госучреждениям — больницам, школам. Завышалось количество поставленного тепла — его объем рассчитывался исходя из более низкой температуры окружающей среды, чем следовало.