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Суд освободил главу Верхнеуслонских коммунальных сетей, осужденного за хищение 5 млн руб

Суд освободил главу Верхнеуслонских коммунальных сетей, осужденного за хищение 5 млн руб
16+
Фото: ProKazan.ru

Верховный суд Татарстана отпустил на свободу экс-главу Верхнеуслонских коммунальных сетей, экс-депутата районного совета 52-летнего Михаила Харитонова, который был осужден на 4 года колонии за аферы с поставкой тепловой энергии госучреждениям. В результате было похищено 5 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что Верховный суд переквалифицировал действия Харитонова с мошенничества на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

- Ему снизили наказание до штрафа в 500 тыс рублей, от которого сразу освободили за истечением срока давности, - говорится в сообщении.

Напомним, в 2014 году он провернул махинации с поставкой тепловой энергии госучреждениям — больницам, школам. Завышалось количество поставленного тепла — его объем рассчитывался исходя из более низкой температуры окружающей среды, чем следовало. 

Люция Кашапова, 08.08.2017, 09:37
Тэги: Суд
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Комментарии

12808 августа 2017, 09:50
Это у нас по делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности срок давности 3 года?
0
0
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Горожанин08 августа 2017, 09:55
Ни хрена себе.Вот это демократия:-D
0
1
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Горожанин08 августа 2017, 09:57
Когда перестануть красть милионы и милиарды у народа?
0
0
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