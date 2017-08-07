Центробанк требует признать банк «Югра» банкротом

Заявление пока не принято в производство

Центральный банк России подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банка «Югра» банкротом. Соответствующий документ появился в электронной картотеке суда.

Заявление пока не принято в производство.

Напомним, 28 июля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «БАНК ЮГРА». Причинами отзыва лицензии в ЦБ назвали неисполнение «Югрой» требований федеральных законов и Банка России, падение нормативов достаточности капитала ниже 2% и уменьшение размера собственных средств банка, который стал меньше минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации банка.

10 июля Банк России ввел в «Югре» временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов из-за угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

19 июля Генпрокуратура направила протест в отношении действий ЦБ и потребовала отменить приказы о введении временной администрации и моратория, так как сочла банк финансово устойчивым. Центробанк сообщил, что 20 июля направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России в отношении «Югры».

В Казани работали два отделения банка — по улицам Декабристов и Пушкина.