В Казани осудили мужчину, который одним ударом сломал руку полицейскому

В Казани осудили 30-летнего уроженца Кировской области, который одним ударом сломал руку полицейскому. Об этом сообщает прокуратура РТ.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», - говорится в сообщении.

Установлено, что 2 апреля текущего года мужчина, будучи в нетрезвом состоянии возле жилого дома на улице Ботанической, агрессивно отреагировал на требование полицейского предъявить документы.

- После этого подсудимый, находясь в патрульном автомобиле, ударил ногой по правой руке сотрудника полиции. В результате полицейский получил перелом кисти со смещением, - сообщили в прокуратуре.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.