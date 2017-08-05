Власти Турции опровергли эпидемию вируса Коксаки среди туристов

В Турции нет эпидемии вируса Коксаки среди туристов в Турции, эта информация не соответствует действительности. Об этом сегодня сообщил глава дирекции культуры и туризма провинции Анталья Ибрагим Аджар.

- Ни о каких массовых заболеваниях, тем более эпидемии, даже речи нет. Был единственный случай с одной семьей из Украины, члены которой, по предположению врача, заразились вирусом Коксаки. По их желанию они досрочно прервали отпуск и вернулись на родину 1 августа. Больше никаких случаев заражения этим вирусом ни в отеле, где они отдыхали, ни в других отелях зафиксировано не было, — цитирует Аджара «РИА Новости».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Турции растет число российских туристов, заболевших вирусом Коксаки, из-за чего десятки отдыхающих якобы были вынуждены прервать свой отпуск.

Ранее в Казани у 11-летнего мальчика диагностировали вирус Коксаки после того, как он отдохнул вместе с семьей в Турции. "В турецком Кемере гид потихоньку нас предупредил, чтобы мы не очень-то купались в бассейне. Мы и сами обратили внимание, что к отелю часто приезжала скорая. Но не думали, что это настолько страшно. Болезнь проявилась уже по возвращении в Казань. У сына появились высыпания на ноге и красные точки в горле, которое сильно болело. Потом прихватило еще и ухо. Врач назначил антибиотики. Лечились неделю", - рассказала мать заболевшего ребенка Эльвира Асадуллина.

Вирус Коксаки относится к группе активных энтеровирусов, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте, вирус распространяется, в основном, через воду, еду, грязные руки и предметы. Также он передается воздушно-капельным путем, когда человек тесно контактирует с больным. Инкубационный период длится 2 - 10 дней.