Владелец бренда «Велоночь» проиграл иск к исполкому Казани, от которого хотел 700 тыс руб

ФАС приняла решение признать жалобу необоснованной

Сегодня УФАС России по РТ признало необоснованной жалобу владельца бренда "Велоночь" Сергея Никитина, который обвинил исполком Казани в плагиате и потребовал 700 тысяч рублей, заседание ведомства состоялось сегодня.

По словам Никитина, изначально "Велоночь" должна была пройти до Кубка конфедераций, однако в исполкоме приняли решение перенести мероприятие.

- После этого нас попросили внеси взнос, и мы его внесли. И потом мы узнаем, что на проект, на который уже продали 500 билетов, проводится аукцион. Единственная наша ошибка — это то, что мы поверили на слово и не заключили договора, - сообщил представителям ФАС Никитин.

Затем на данное мероприятие был объявлен тендер, так как на него впервые были выделены деньги из бюджета, в котором пригласили участовать Никитина, однако тот отказался. Он также потребовал 700 тысяч рублей за использование слова "Велоночь" в названии, однако исполком отказался, назвав мероприятие "Ночной велофест".

В результате "Велофест" состоялся, а ФАС приняла решение признать жалобу Никитина необоснованной.