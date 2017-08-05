В Казани на двух объектах «Салават Купере» сменили подрядчика

В Казани сменили подрядчика двух домов жилого района "Салават Купере", об этом сообщает пресс-служба минстроя РТ.

Дома 12-2 и 12-3, где ранее подрядчиком являлось ОАО "Камгэсэнергострой", передали новой подрядной организации - "Строитель+".

Начата процедура приема-передачи объема незавершенного строительства. Работы в этих домах планируется возобновить в ближайшее время.

Напомним, в июне в 11-м квартале соципотечники развернули палаточный лагерь. 19 июня, официально должен был сдан в эксплуатацию один из домов, однако строители вновь не уложились в срок. Отчаявшиеся получить квартиры жители поселились прямо у стройки. Тогда заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильшат Гимаев пообещал, что все дома будут сданы в 2017-м году.

Спустя некоторое время митинговавшие за своевременную сдачу домов 11-го и 12-го кварталов, свернули палаточный лагер.