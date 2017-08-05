В Татарстане дальнобойщик убил коллегу за курение в кабине автомобиля

На автостоянке в Елабуге дальнобойщик убил своего коллегу за курение в кабине автомобиля. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

Сообщается, что в ночь на 6 августа в кабине автомобиля «Вольво» на автостоянке в Елабуге был обнаружен 47-летний житель Подмосковья с ножевым ранением сердца. По дороге в больницу он скончался.

- По подозрению в преступлении был задержан 52-летний житель Нижегородской области. Свою вину он признал, - сказали в Следственном комитете.

Так, по версии следствия, два дальнобойщика на своих автомобилях приехали за продукцией. Ночью они в кабине автомобиля подозреваемого распивали алкоголь.

- В какой-то момент потерпевший закурил, что не понравилось хозяину автомобиля, и тот сделал ему замечание. Но потерпевший проигнорировал замечание и пустил ему в лицо клуб дыма, - отметили в ведомстве.

В результате мужчина схватил нож и ударил потерпевшего в грудь. Затем он вышел из автомобиля и сообщил обо всем другим водителям, которые вызвали полицейских и скорую помощь.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», расследование продолжается.