В Казани очистили озеро Изумрудное: после этого там вновь сфотографировали мусор

В эти выходные в казанском поселке Юдино прошла масштабная экологическая акция по уборке прибрежной зоны и дна озера Изумрудное. Об этом сообщает пресс-служба Русского географического общества.

Сообщается, что в ходе акции аквалангисты очистили дно озера площадью 5 000 кв.м., откуда подводные исследователи подняли около 100 кг мусора. Также волонтеры очистили прибрежную зону, где собрали около 200 кг крупного и мелкого мусора.

Однако уже сегодня на пляже вновь появился мусор.

- Слёзы наворачиваются от низкого уровня воспитания наших людей. Всё это примерно на 100 метрах пляжа, малая часть этого ужаса, - написали очевидцы в соцсетях, опубликовав фотографии.